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نتانياهو يخضع لفحص روتيني.. والأطباء يستأصلون "زوائد لحمية"

20
NOVEMBER
2020
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خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، لفحص طبي، عثر خلاله الأطباء على "زوائد لحمية" في الجهاز الهضمي قبل أن يعمدوا إلى استئصالها.
 
وقال مكتب نتانياهو في بيان إن رئيس الوزراء مر بفحص روتيني لجهازه الهضمي في مستشفى بالقدس، وأضاف أن الأطباء وجدوا زوائد لحمية في القولون وعملوا على إزالتها بشكل كامل.
 
وأوضح المكتب أن حالة نتانياهو (71 عاما) "ممتازة"، مشيرا إلى أنه عاد إلى عمله كالمتعاد.
 
ويخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي على جانب آخر، لمتابعة متواصلة من قبل طبيب أنف وأذن وحنجرة، بسبب ضيق يحدث بين الحين والآخر في تجاويف الأنف.
 
وخلال الفترة القصيرة التي أُخضع فيها نتانياهو للفحص، كان تحت التخدير، وتطلب الأمر أن يتولى وزير الدفاع بني غانتس مهام رئيس الوزراء بالإنابة، وفق وكالة "أسوشيد برس".
 
ونتانياهو وغانتس خصمان سياسيان وصلا إلى طريق مسدود في 3 انتخابات شهدت بشق الأنفس في أقل من عام.
 
وشكل الاثنان حكومة وحدة طارئة في وقت سابق من هذا العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكن التحالف غارق في صراع سياسي داخلي.
 
وبموجب اتفاق الوحدة، من المقرر أن يصبح غانتس رئيسا للوزراء في نوفمبر 2021، لكن العديد من الإسرائيليين يتوقعون إجراء انتخابات جديدة قبل ذلك.
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