الأردن يعتزم فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

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قال بلاغ صادر عن الديوان الملكي في المغرب، الخميس، إن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، عبر لنظيره المغربي، الملك محمد السادس، عن رغبة ببلاده في فتح قنصلية بمدينة العيون الواقعة في الصحراء المغريية.

وأورد بيان الديوان الملكي المغربي، أن وزارتي الخارجية في البلدين ستقومان بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لفتح قنصلية الأردن في مدينة العيون المغربية.

وأوضح البيان، أن الملك عبد الله الثاني أشاد بالقرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

وهنأ ملك الأردن، في مباحثات هاتفية، الملك محمد السادس بنجاح إعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

من جانبه، عبر الملك محمد السادس، للملك عبد الله الثاني، عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية "تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية".

وفي وقت سابق، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد فتحت قنصلية في مدينة العيون المغربية، في دفعة للعلاقات بين البلدين.