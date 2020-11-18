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أول تحذير هذا الخريف: مصر تنتظر 3 أيام "رعدية"

18
NOVEMBER
2020
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الأربعاء، من احتمال سقوط أمطار غزيرة على غالبية أنحاء البلاد، اعتبارًا من غدا الخميس، على أن تستمر حتى يوم السبت المقبل. 
 
ونقلت صحيفة "الشروق" القاهرية عن إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة، قولها إنه يتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، الخميس.
 
وأضافت شاكر أنه من المتوقع امتداد هذه الأمطار لتصل إلى محافظات الوجه البحري (دلتا النيل)، متوقعة وصولها إلى العاصمة القاهرة، بدرجة قد تكون خفيفة إلى متوسطة.
 
وعاشت مصر شتاء عصيبا العام الماضي، لاسيما بحلول "عاصفة التنين" في مارس الماضي والتي أدت إلى خسائر كبيرة.
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