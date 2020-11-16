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الأردن يعيش "ذروة الانتشار الوبائي" لكورونا

16
NOVEMBER
2020
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أكد مسؤولون صحيون أردنيون، الاثنين، أن المملكة تعيش ذروة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وهي المرحلة الرابعة في مراحل الانتشار المجتمعي.
 
وحذر المسؤولون من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة، إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية والضرورية لمنع تفشي الفيروس بين السكان.
 
ورغم ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في الأردن، فإن الجهات المختصة لم تتخذ قرارا بتنفيذ حظر شامل حتى الآن.
 
وترى السلطات أن الحظر "يعتمد على قدرة المنظومة الطبية على استيعاب الإصابات، ونسبة إشغال أسِرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، لا على عدد الإصابات المسجلة".
 
والأحد أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 68 وفاة و2373 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1772، والإصابات إلى 143678.
 
وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة، الأحد، بلغ 243 حالة، فيما غادرت 188 حالة المستشفيات بعد شفائها، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الرسمية.
 
ولفت الموجز إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ 2116، من بينها 447 حالة على أسِرّة العناية المركزة.
 
كما أشار إلى إجراء 9583 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2184026، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 24.8 بالمئة.
 
ونوهت وزارة الصحة إلى أن انخفاض أعداد الفحوصات سببه توقف محطات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيام الحظر الشامل، مشيرة إلى أن الفحوصات ستعود إلى مستوياتها المعتادة بدءا من الأحد.
 
ودعت الوزارة إلى الالتزام باتباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
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