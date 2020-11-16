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السيسي يتفقد المركز الاستراتيجي الجديد لقيادة الدولة

16
NOVEMBER
2020
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، حرص الدولة على تطوير قدراتها في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.
 
وقال السيسي، خلال تفقده مقر المركز الاستراتيجي الجديد لقيادة الدولة، إن المركز "يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة ودولة رائدة كانت وسوف تبقى قادرة على قهر التحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها وجيشها القوى"، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
 
المركز الاستراتيجي الجديد لقيادة الدولة المصرية مقام على مساحة 22 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم عددا من المراكز التي تضمن السيطرة والانسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ.
 
ويضم 13 منطقة منها مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، ومركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة ويحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، ومركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مركز الإدارة والتشغيل للتحكم في مرافق الدولة، ومركز للتحكم في شبكة الاتصالات الذي يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة، وكذا مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية، ومركز للتنبؤات الجوية يوفر على مدي اللحظة بيانات الأحوال الجوية لمركز الدفاع عن الدولة ليكون مستعداً لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة. ويضم كذلك مجموعة ضخمة من المخازن التي تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.
 
وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس استمع إلى شرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد وآخر تطورات الأعمال الإنشائية الهندسية وأعمال البنية التحتية التي تمت به، وكذلك ما تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذا الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد.
 
ورافق الرئيس خلال الزيارة، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد وعدد من قادة القوات المسلحة.
 
وقال راضي إن الرئيس أشاد، خلال الجولة بالمركز الإستراتيجي الجديد، بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجي وفقاً للمدة الزمنية المخططة.
 
وتتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجي لتشمل عددا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية إلى جانب عدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.
 
ويؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري بالإضافة إلى وسائل تأمين أخرى.
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