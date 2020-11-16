"تراجع طفيف" بإصابات كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و11 وفاة وذلك انخفاضا من 228 إصابة و13 وفاة السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة".

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.