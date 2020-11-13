فلسطين.. العثور على جثة فتاة في رام الله والشرطة تحققب

A + A -

دأت الشرطة الفلسطينية عملية البحث والتحري، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق صباح اليوم الجمعة، بوفاة مواطنة عشرينية في رام الله.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي أرزيقات، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وجود جثة فتاة ملقاة في منطقة منخفضة بالقرب من العمارة التي تسكن بها في منطقة عين مصباح، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وبحضور وكيل النيابة، إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف ارزيقات بأن وكيل النيابة قرر التحفظ على الجثة وتحويلها إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.