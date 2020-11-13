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السعودية: تعاملنا مع الحريق قرب منصة التفريغ العائمة بجازان

13
NOVEMBER
2020
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صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة.
 
ولفتت وزارة الطاقة إلى عدم حدوث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.
 
وأكد المصدر في تصريحه بأن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.
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