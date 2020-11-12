الكويت.. حجر فندقي على العائدين من دول الحظر

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أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن السلطات ستشترط التزام المسافرين الوافدين من الدول عالية الإصابات بكورونا، الخضوع للفحوص والحجر الفندقي فور وصولهم إلى الكويت.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة، أن السلطات الصحية رفضت الاكتفاء بالحجر المنزلي، واشترطت أن يتم الحجر على العائدين من تلك الدول مؤسسيا لمدة 7 أيام في فنادق أو سكن فندقي، على أن يتم إجراء فحص pcr في اليوم السابع، وبناء على نتيجته ينتهي الحجر إذا كانت النتيجة سلبية، أو يجدد في حال ثبتت الإصابة.

وتنتظر الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، رد وزارة الصحة على إعلانها الاستعداد لبدء تشغيل المطار 24 ساعة، اعتبارا من الثلاثاء المقبل.