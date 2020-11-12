الأردن.. الأمن يحدد هوية عدد من مطلقي النار

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أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني، أنه تم تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا في بعض الفيديوهات التي جرى تداولها وهم يطلقون عيارات نارية.

وأشار العقيد عامر السرطاوي إلى أنه "جرى التعميم والبحث جار عنهم لإلقاء القبض عليهم وتوديعهم للقضاء والعمل مستمر على تحديد باقي الأشخاص".

وأكد، أن "المديرية لن تتهاون مع أي مخالفه أو مظهر مخالف وضبط المخالفين واتخاذ أشد الإجراءات بحقه".

وتابع: "تم تحديد 431 مركبة ارتبطت بإعلان نتائج الانتخابات بمخالفات المسير بمواكب ومخالفة أوامر الدفاع"، مشيرا إلى أنه "سيتم استدعاء وضبط سائقي هذه المركبات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم إضافة الى حجز المركبات مددا قانونية".

ونوه إلى أنه "جرى ضبط 35 شخصا ممن ارتكبوا مثل تلك المخالفات واتخذت الاجراءات اللازمة بحقهم والعمل جار لرصد كافة الفيديوهات والتعميم على باقي المركبات المخالفة".