living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيع بروتوكول للتعاون بين قبرص والإمارات

12
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وكالة الأنباء القبرصية أن لجنة التعاون المشترك بين حكومتي قبرص والإمارات، عقدت اجتماعها الأول اليوم الأربعاء عن بعد.
 
وأضافت الوكالة أن الاجتماع عقد لتعزيز العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من القطاعات منها التجارة والاستثمارات والطاقة والملاحة والتعليم والثقافة والسياحة والأمن والدفاع، حيث تم التوقيع على بروتوكول للتعاون.
 
وحسب بيان صحفي، ترأس الاجتماع الذي تم عن بعد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس ووزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ.
 
وأشارت الوكالة القبرصية إلى أن الوزيرين وقعا أيضا بروتوكولا يحدد بوضوح سياق التعاون بينهما وسيكون بمثابة خارطة طريق لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات.
 
جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة على أساس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 15 يونيو 2019، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة بما يصب في مصلحة البلدين، وكذلك تعزيز جهود التعاون في المنطقة ككل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout