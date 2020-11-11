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واشنطن توافق رسميا على بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات

11
NOVEMBER
2020
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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت رسميا على بيع الإمارات العربية المتحدة أسلحة من الجيل الأحدث وخصوصا 50 مقاتلة شبحا من طراز "إف-35".
وقال بومبيو في بيان "أمرت وزارة الخارجية اليوم بأن تبلغ الكونغرس رسميا نيتنا السماح ببيع العديد من المعدات المتطورة بقيمة 23,27 مليار دولار".
 
وتابع: "هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات".
 
وقالت وزارة الخارجية إن الصفقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينغ 2، وما يصل إلى 18طائرة مسيرة إم.كيو-9 بي ومجموعة من الذخائر جو-جو، وجو-أرض.
 
وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه "ليست لديه مشكلة في بيع المقاتلة إف-35 للإمارات".
 
وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على طائرات "إف- 35" منذ سنوات.
 
وتتميز طائرة إف-35 بقدرتها الكبيرة على التخفي وتفادي أجهزة الرادار الأكثر تطورا، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة.
 
ويصل طول الطائرة الأميركية إلى 15 مترا، غير أن التكنولوجيا العسكرية المستخدمة فيها تبدو أكثر تطورا في كثير من النواحي من سو-57 الروسية وجاي-20 الصينية.
 
أما ترسانتها العسكرية فهي متنوعة، تشمل مختلف الأسلحة، بما فيها قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ جو-جو موجهة.
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