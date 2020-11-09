living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تشديد إجراءات مكافحة كورونا في الجزائر وتأجيل الدراسة بالجامعات

9
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت الحكومة الجزائرية إنها اتخذت تدابير جديدة لمكافحة تفشي وباء كورونا من بين أهمها تأجيل الدخول الجامعي إلى غاية منتصف شهر ديسمبر المقبل.
 
وشملت هذه التدابير، التي تبنتها الحكومة بعد التشاور مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور تفشي الوباء، وقف حركة النقل العام بين المدن والولايات ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وإغلاق أسواق السيارات، وحظر التجول ابتداء من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا في 29 ولاية من بين 48 بعدما كان مقتصرا على 20 ولاية.
 
كما مددت الحكومة إجراء منع التجمعات الاجتماعية كالحفلات العائلية واللقاءات في المقابر، مع تشديد مراقبة مدى احترام هذه التدابير، لاسيما في المساجد والمؤسسات التعليمية والإدارات.
 
ويشهد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق حيث بلغ أمس الاحد 670 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 62051 حالة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout