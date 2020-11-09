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إصابة خامس وزير إسرائيلي بكورونا

9
NOVEMBER
2020
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أعلن وزير إسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن خضع للفحوصات أمس، ليصبح الخامس بين وزراء الحكومة الذي يصاب بالوباء.
 
قال مكتب وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس (ليكود)، إنه أجرى فحوصات أمس الأحد، تلقى نتيجتها صباح اليوم لتؤكد إصابته بالوباء، وفق القناة "13" الإسرائيلية.
 
ودخل الوزير الحجر المنزلي، وهو بحالة جيدة، بحسب المصدر ذاته.
 
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أكونيس، كان من المقرر أن يحضر حفل تأبين يوم أمس للرئيس الأول حاييم وايزمان (1949- 1952)، بمدينة رحوفوت (وسط)، لكنه قرر عدم الحضور بعد الشعور بتوعك، وأبلغ أمانة مجلس الوزراء أنه لن يتمكن من الحضور وأنه لا يريد تعريض المشاركين الآخرين (كان بينهم الرئيس رؤوفين ريفلين) للخطر.
 
وبذلك يكون أكونيس هو خامس وزير إسرائيلي يصاب بكورونا منذ تفشي الوباء بإسرائيل.
 
والشهر الماضي، أصيبت وزيرة شؤون البيئة جيلا غامليل، بعدما خرقت الحظر والتقت بعائلتها في طبريا (شمال).
 
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا إصابتها بكورونا، وقبل ذلك بشهر أصيب وزير شؤون القدس والتراث رافي بيرتس.
 
وفي موجة الوباء الأولى في الربيع الماضي، أعلن وزير الصحة آنذاك يعقوب ليتسمان إصابته بكورونا.
 
وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 522 إسرائيليا بكورونا أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 319 ألفا و562، من بينهم  8153 حالة نشطة (مصابون حاليون)، و2674 حالة وفاة.
 
ومن بين المصابين، 322 في حالة وصفت بالحرجة، يحضع 138 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.
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