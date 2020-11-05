تونس.. أحياء سكنية فوق القانون

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كشف مسؤولان تونسيان بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عن وجود أحياء سكنية في تونس "فوق القانون" يصعب على أعوان الشركة دخولها من اجل قطع الكهرباء على المتلكئين في خلاص الفواتير.

وأفاد المدير المركزي لتوزيع الكهرباء والغاز "ستاغ"، عبد الرحيم طعم الله، والمدير المكلف بإدارة الاستخلاص وتقليص الفاقد الطاقي، منصف المهبلي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بوجود أحياء سكنية يصعب على أعوان الشركة الدخول إليها للقيام بعملهم.

وأشارا إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لديها تصنيفات داخلية للأماكن التي يتعسر العمل فيها.

ولفتا إلى أنه تم إحصاء 3 أو 4 إحياء مصنفة نقطة سوداء في كل إقليم تابع للشركة (42 إقليم)، يصعب الدخول إليها.

وأوضح أن أعوان الـ"ستاغ" يتعرضون يوميا إلى العديد من التهديدات والعنف المادي واللفظي في تلك المناطق، مؤكدين أنه تم احتجاز بعض الأعوان بسبب قيامهم بعملهم تجاه امتنع عن خلاص ما تخلد بذمتهم.

وأفاد عبد الرحيم طعم الله بأن عدد الاعتداءات على أعوان الشركة بلغ 27 حالة اعتداء منذ بداية العام 2020، مقابل 82 حالة في 2019، وبلغ مجموع الاعتداءات منذ عام 2011 إلى اليوم إلى 572 حالة اعتداء.

وصرح المسؤول التونسي بأنه تم تنظيم جلسة عمل مع وزارة الداخلية في العام 2016 أعربت خلالها عن استعدادها لتأمين العمال خلال أداء مهامهم.