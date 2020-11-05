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الأردن.. 62 وفاة و4658 إصابة بفيروس كورونا المستجد

5
NOVEMBER
2020
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.
 
وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4658 لتصل الحصيلة الإجمالية للحالات إلى و91234.
 
ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في الأردن.
 
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 62 وفاة جديدة جراء المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في الأردن 1029 متوفيا.
 
كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1617 حالة، منهم 374 حالة في العناية المركزة.
روسيا اليوم
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