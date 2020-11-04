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شيخ الأزهر يطالب بتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف

4
NOVEMBER
2020
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دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب يوم الثلاثاء إلى توحيد جهود مكافحة "الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية"، إثر الهجوم الأخير في العاصمة النمساوية فيينا.
 
وقال في تغريدة تعقيبا على هجوم فيينا: "تألمت كثيرا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة فيينا. فاجعة حولت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحة لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف".
 
وأضاف "أتعاطف مع الضحايا وأسرهم، وجميع ضحايا الإرهاب في العالم، وأدعو لتوحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية".
 
وكان الأزهر ناشد في وقت سابق كافة الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفا واحدا في وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية.
 
يذكر أن فيينا شهدت هجوما للمسلحين يوم 2 نوفمبر الجاري، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.
 
وأعلنت السلطات النمساوية عن القبض على 14 شخصا قد تكون لهم علاقة بالمهاجم الذي قتل أثناء التعامل مع الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء.
روسيا اليوم
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