مصر.. تمديد حبس ابنة يوسف القرضاوي

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قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تجديد حبس علا، ابنة يوسف القرضاوي، ومتهمين اثنين آخرين 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالتحريض ضد الدولة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتشمل التهم التي تواجهها علا يوسف القرضاوي والمتهمين الآخرين، التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لـجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقب تمويل بغرض إرهابي.

كما ضمت لائحة التهم: الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.