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'المرأة أداة للاستمتاع'... تصريح من داعية سعودي يثير البلبلة وهذه التفاصيل!

3
NOVEMBER
2020
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أثار الداعية السعودي، علي المالكي، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها عن المرأة والزوجة، قائلاً أنها "أداة للاستمتاع".

وقال المالكي في التصريح المثير للجدل والذي بثته قناة الرسالة، الأحد: "الهدف من الزواج من المرأة هو الاستمتاع أما قضية أن تخدم الزوج وتطبخ وتنفخ وتعجن وتغسل الملابس ونحوها... فهذا ليس من الواجب الشرعي عليها تماما، إلا إذا كان العرف أحيانا، كمان هناك قاعدة فقهية أنه إذا كان العرف، المجتمع الذي تسكن فيه هذه المرأة أن هي تطبخ وتنفخ وكذا فهذا من ذهب فيه إلى رأي الوجوب.."

وأضاف: "بعض أهل العلم رأى أنه إذا كان في بيت أهلها (الزوجة) خادمة فمن الواجب على زوجها أن يأتي بخادمة وألا تخدم هي.."

المالكي عقّب على هذه التصريحات ببيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء الاثنين قائلا: "ما ذكرت من لفظة الاستمتاع فإنها لفظة شرعية لا غبار عليها والمقصود منها النكاح الشرعي والعلاقات المباحة بين الزوجين وذلك متقرر في الكتاب والسنة..

وتابع المالكي قائلا في بيانه: "إن الشريعة المطهرة أنزلت المرأة المنزلة العليا وهو ما كنت أعني في المقطع المنشور وأن القصد من العلاقة الزوجية ليست الخدمة أو الاستعباد أو الامتهان وفرض إيجاب ما لم يوجبه الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسلم..".

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