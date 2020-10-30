living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تعطل الكهرباء في البلاد... مصادر أمنية إسرائيلية: تعرضنا لهجوم سيبراني

30
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت مصادر أمنية إسرائيلية لقناة عبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن البلاد تعرضت لهجوم سيبراني.
 
وذكرت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تستبعد وقوع هجوم سيبراني على شركة الكهرباء الإسرائيلية، فجر اليوم، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن كامل المناطق في البلاد.
 
وأفادت بأن انهيار ثلاث محطات لتوليد الطاقة واحدة تلو الأخرى، وأنه في منتصف الليل لا يوجد حمل كهرباء، لذلك فإن هناك احتمالا كبيرا أن يكون هذا الأمر قد تم بسبب هجوم سيبراني. فيما فتحت وزارة الطاقة الإسرائيلية تحقيقا في الواقعة. 
 
 
ويشار إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع، بشكل مفاجئ، في الساعة الواحدة من فجر اليوم الجمعة، عن كامل المناطق الإسرائيلية، ما تسبب بحالة إرباك شديدة.
 
ونفت شركة الكهرباء الإسرائيلية وقوع هجوم سيبراني إيراني أو غيره، وأن ما جرى ناجم عن تعطل وحدات الإنتاج الداخلية، ما تسبب باضطراب في إمدادات الطاقة. مع الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة توقف عن العمل أيضا، ولكن شركة الكهرباء نشرت بيانا على موقعها الإلكتروني نفت من خلاله وقوع أي هجوم سيبراني في البلاد.
 
وعزت شركة الكهرباء الانقطاع إلى وجود خلل في وحدات الإنتاج الداخلية، حيث جرى توزيع الأحمال خشية حدوث خلل أكبر وبالتالي فقد جرى قطع الكهرباء عن نقاط ربط قطرية إلى حين استعادة النظام المعتاد.
 
وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، الصادرة باللغة العبرية، بأن ما جرى عبارة عن هجوم إلكتروني إيراني، وليس خللا فنيا كما ادعت شركة الكهرباء.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout