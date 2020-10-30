قريبا... الخضار والفواكه الإسرائيلية في الأسواق الإماراتية

A + A -

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاقية جديدة تسمح بتصدير الخضار والفواكه الإسرائيلية إلى الأسواق الإماراتية.

وأفادت صحيفة "كالكاليست" العبرية، مساء أمس الخميس، بأنه تم التوقيع على اتفاقية تاريخية جديدة بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، يسمح باستيراد المنتجات الإسرائيلية بعد اتفاق التطبيع بين البلدين.

وذكرت أن الإمارات ستستورد ما قيمته 10 مليارات دولار من المنتجات الزراعية الإسرائيلية سنويا، وبأن إسرائيل تتمتع بميزة على المصدرين الآخرين إلى دبي، بسبب قربها الجغرافي، حيث يستغرق نقل الخضر والفاكهه بالشاحنة عبر العقبة إلى دبي 32 ساعة فقط، وعبر السفن من ميناء إيلات ما بين 8 و 10 أيام.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي، ألون شوستر، إن "الاتفاقية ستدفعنا إلى الأمام نحو مستقبل من التعاون في الزراعة، ليس فقط في المعرفة والتكنولوجيا، ولكن أيضا في التجارة المباشرة للمنتجات الزراعية".

وفي عام 2018، استوردت الإمارات 80% من المنتجات الطازجة المرسلة إلى شرق آسيا، بمبلغ قدره 10 مليارات دولار. ووفقا لأرقام الوزارة، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية الإسرائيلية في العام ذاته 1.15 مليار دولار.

ويشار إلى أن دبي وقعت اتفاقا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف استيراده.