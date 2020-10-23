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تفاؤل إسرائيلي بقرب الإعلان عن إقامة علاقات مع السودان

23
OCTOBER
2020
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قالت مصادر إسرائيلية، الخميس، إن الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان متفائل بقرب الإعلان عن إقامة علاقات بين البلدين قريبا.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي زار الخرطوم ضم مندوبين من مكتب رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي وجهات استخباراتية وأمنية إسرائيلية.
 
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أكدت أن وفدا إسرائيليا زار العاصمة السودانية الخرطوم على متن طائرة خاصة، الأربعاء.
 
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد عبّر الأربعاء عن أمله في أن يعترف السودان "بسرعة" بإسرائيل، مشيرا إلى أن "قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية".
 
وتابع الوزير الأميركي قائلا: "نواصل العمل معهم بنشاط لإظهار لماذا من مصلحة الحكومة السودانية اتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يقوموا بذلك، ونأمل أن يقوموا به سريعا".
 
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، إلى إعلان محتمل من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق سلام بين تل أبيب والخرطوم في الأيام القليلة المقبلة.
 
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