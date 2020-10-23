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الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة للإعفاء من التأشيرات المسبقة

23
OCTOBER
2020
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أعلنت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية، الخميس، أنه سيكون بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها لاحقا.
 
وقد وقع مذكرة التفاهم من قبل دولة الإمارات مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، عمر سيف غباش، ومن جانب إسرائيل شلومو مور- يوسف، المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.
 
ونقلت وكالة أنباء الإماراتية "وام" عن غباش قوله : "إن دخول المذكرة حيز التنفيذ سيتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة". 
 
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن "هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
 
وأكد غباش أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز  أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.
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