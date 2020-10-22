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الأردن يسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

22
OCTOBER
2020
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أعلن الأردن اليوم الأربعاء تسجيل 2648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد يومي منذ بداية الجائحة.
 
وتواجه المملكة تفشيا كبيرا للفيروس في الآونة الأخيرة ارتفعت خلاله الوفيات لثلاثة أمثالها في الأسبوعين الماضيين فقط.
 
وزادت حالات الإصابة في الأردن الشهر الماضي عن معظم بلدان الشرق الأوسط في تراجع عن نجاح المملكة على مدى شهور في احتواء تفشي الفيروس. وهناك أيضا قفزة مقلقة في الوفيات اليومية التي يبلغ متوسطها الآن حوالي 30.
 
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنه على الرغم من دخول البلاد "مرحلة صعبة" بعد انتقال العدوى محليا على نطاق واسع، فإنها لن تعاود فرض العزل العام على مستوى البلاد، مبينا أن "الإغلاقات الطويلة ستؤدي إلى زوال بعض القطاعات الاقتصادية"، مرددا مخاوف من أن العزل العام الصارم الذي يعطل مناحي الحياة اليومية من شأنه أن يشل الاقتصاد المعتمد على المساعدات.
 
وقالت السلطات إنه منذ بداية تفشي الوباء، سجل الأردن الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 10 ملايين نسمة 43620 إصابة و443 حالة وفاة.
روسيا اليوم
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