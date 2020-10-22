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بعد غيبوبة استمرت 15 عاما.. فيديو لـ"الأمير النائم" يثير ضجة! (فيديو)

22
OCTOBER
2020
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ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال، المعروف باسم "الأمير النائم".
 
ويظهر الأمير في الفيديو المتداول وهو يقوم بتحريك أصابعه ثم يده، فيما بدا أنه نوع من الاستجابة.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها "الأمير النائم" ويقوم بتحريك أعضاء من جسمه، حيث سبق أن نشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير، الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو لتحريك "الأمير النائم" رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.
 
وقالت في تعليق عام 2019: " الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".
 
وتعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005، خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة لم يستطع الخروج منها منذ ذلك الحين، ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".
روسيا اليوم
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