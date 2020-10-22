المستشفيات التونسية تئن من وطأة كورونا

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وصلت طاقة استيعاب أقسام العناية المركزة بالمستشفيات التونسية إلى مستويات قياسية، وذلك بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، الأربعاء، إن طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة بالبلاد وصلت إلى نحو 80 في المئة في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير التونسي قوله إن 145 مصابا بفيروس كورونا يرقدون في أقسام العناية المركزة، بينما لا تملك تونس سوى 181 سريرا للإنعاش.

وأفاد المهدي في مؤتمر صحافي إن قرار الحكومة أخيرا بفرض حظر تجول ليلا جاء بناء على دراسات علمية أشارت إلى أن أكثر حالات العدوى بالفيروس سجلت خلال التجمعات في المطاعم وأماكن السهر.

وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات 1034، وفي أقسام العناية المركزة 313، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي 95 مريضا.