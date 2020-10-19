القبض على شبكة تتاجر بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات سعوديين دون علمهم

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قبضت قوات الأمن السعودي على 4 مقيمِين لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علم.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المعتقلين من الجنسية البنغلاديشية، اتخذوا شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكرا لارتكاب جرائمهم.

وأضاف المتحدث اليوم الاثنين، أنه تم ضبط 3620 شريحة لعدد من شركات الاتصالات بداخل الشقة، و22 جهاز جوال وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.