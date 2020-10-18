إبعاد إعلامية لبنانية من الكويت بعد إتهامها بهذه الفضيحة!

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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً بإبعاد الإعلامية اللبنانية سازديل، بعد أن دأبت على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، قولها: "إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت".

وكانت سازديل أثارت ضجة واسعة بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه في مطبخ منزلها وتتمايل بشكل مثير في المطبخ، على أغنية الفنان المصري رامي صبري "خطيرة".