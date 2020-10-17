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المغرب.. رجل يغتصب زوجته بمشاركة أصدقائه

17
OCTOBER
2020
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اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة مراكش جنوب المغرب، يوم الخميس، رجلا احتجز زوجته بالقوة وعذبها واعتدى عليها جنسيا بمشاركة اثنين من أصدقائه.
 
وتمكنت الشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة.
 
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش كانت قد توصلت، مساء الأربعاء، بشكاية من سيدة حامل تتهم فيها زوجها، الذي تجمعها به مشاكل أسرية وصلت إلى حد الطلاق، بإرغامها على مرافقته على متن سيارة خاصة واحتجازها بإحدى الشقق السكنية، قبل تعريضها لاعتداء جنسي تحت الإكراه، متبوع بالإيذاء المتعمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وقص الشعر بالعنف، وذلك بمشاركة اثنين من أصدقائه.
 
وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات الفورية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف الزوج المشتبه فيه، والشخصين اللذين يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
 
وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه عناصر الشرطة القضائية وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
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