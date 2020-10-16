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مصر.. 118 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

16
OCTOBER
2020
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أعلنت مصر الخميس تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، مقارنة مع 128 حالة إصابة وست وفيات الأربعاء.
 
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة".
 
وكانت وزيرة الصحة هالة زايد قد كشفت الثلاثاء أن البلاد "على أتم الاستعداد" لمواجهة أي موجة ثانية من "كوفيد 19".
 
وفي مؤتمر صحفي، قالت الوزيرة إن هذا الاستعداد مرده "الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة" من الموجة الأولى، حيث كانت "إدارة الأزمة في مصر الأمثل بين دول إقليم شرق المتوسط" وفقا لتعبيرها.
 
وأشارت وزيرة الصحة المصرية، خلال المؤتمر الذي عقد عقب ختام فعاليات الدورة 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى أن أولوية توزيع لقاحات فيروس كورونا بعد ثبوت فاعليتها ستكون "للأطقم الطبية والعاملين في المجال الصحي وكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة".
 
وأشارت زايد إلى تعاون مصر مع منظمة الصحة العالمية لتشغيل خط في شركة "فاكسيرا" بالتعاون مع شركة "ساينوفاك" الصينية، لتصنيع لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فاعليته.
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