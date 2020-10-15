تفاصيل ما دار بين قائد أول طائرة إماراتية تعبر الأجواء الإسرائيلية وبرج المراقبة

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عبرت طائرة إماراتية الأجواء الإسرائيلية لأول مرة، عقب نحو شهر من توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاقا لتطبيع العلاقات.

ونشر المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي، أوفير جندلمان، تغريدة عبر "تويتر"، جاء فيها أن طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الإمارات حلقت في سماء إسرائيل في طريقها من ميلانو إلى أبوظبي، مضيفا: "استمعوا إلى الاتصال الودي الذي جرى بين قائد الطائرة وبرج المراقبة الجوية الإسرائيلي".

وفي التسجيل الصوتي يقول أحد مسؤولي برج المراقبة الإسرائيلي لقائد الطائرة الإماراتية: "كابتن، نحن في غاية السعادة والفخر لأن نرحب بطيرانك فوق إسرائيل، إنها لحظة تاريخية كنا ننتظرها، ونأمل أن تلهم المنطقة كلها لبدء مرحلة جديدة إن شاء الله".

ورد قائد الطائرة: "إن شاء الله، أنا فقط أود أن تعلم أنه معك قائد طائرة إماراتي، والطائرة أيضا من الإمارات، نحن فخورون وسعداء بهذه الشراكة لتعزيز الرخاء والسلام في المنطقة".

وأكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، عبور أول رحلة جوية تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية قادمة من ميلانو الإيطالية الأجواء الإسرائيلية.

وأضافت الوزيرة أن هذا العبور هو "إحدى ثمار اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي".