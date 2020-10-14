استئناف صلاة الجمعة في عشرة آلاف مسجد بالمغرب

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يستأنف أداء صلاة الجمعة بالمغرب ابتداء من هذا الأسبوع، بعد تعليقها لأشهر بسبب إجراءات التصدي لوباء كوفيد-19، مع رفع عدد المساجد التي يعاد فتحها إلى عشرة آلاف، بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الإسلامية الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان "تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس"، وذلك ابتداء من صلاة يوم الجمعة 16أكتوبر.

وأضافت أنها "ستراعي في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة نفس الاحترازات الصحية المرعية في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس"، إضافة إلى مراعاة الوضعية الوبائية محليا ووطنيا.

وكانت السلطات أعادت فتح خمسة آلاف مسجد بدون إقامة صلاة الجمعة فيها منتصف يوليو، من أصل أكثر من 51 ألفا تضمها المملكة أغلقت منذ مارس للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الإجراءات الوقائية المفروضة في المساجد المفتوحة وضع الكمامات والتباعد بمتر ونصف متر بين المصلين وقياس الحرارة عند مداخل المساجد، فضلا عن استعمال السجادات الخاصة.

ومدد المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس، شهرا آخر حتى 10 نوفمبر في ظل وضعية وبائية تعتبرها السلطات "مقلقة".

وتسجل المملكة منذ أكثر من شهرين ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء بحصيلة يومية تتجاوز الألفين منذ بضعة أسابيع. وبلغ مجموع المصابين بالوباء ما يقارب 157 ألفا توفي 2685 منهم، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وعززت الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء بمنع التنقل من وإلى عدة مدن كبرى ومتوسطة منذ أواخر يوليو.

كما يستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب، مع استثناء المغاربة أو الأجانب المقيمين بالمغرب، ورحلات سياحية خاصة بوشرت أولاها السبت حين وصل فوج من 160 سائحا فرنسيا إلى مراكش (جنوب) للمرة الأولى منذ إغلاق الحدود.