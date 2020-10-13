الأردن.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

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أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وكلّف العاهل الأردني الخصاونة البالغ من العمر 51 عاما، الأربعاء، بتشكيل حكومة جديدة تضم 31 وزيرا، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

وتمّ تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، واحتفظ أيمن الصفدي بحقيبة وزارة الخارجية، بينما ظلّ محمد العسعس وزيرا للمالية.

وأسندت حقيبة الداخلية لمدير قوات الدرك سابقا توفيق الحلالمة ليحل مكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد.

واختير السفير الأردني في القاهرة علي العايد وزيرا لشؤون الإعلام بدلا من أمجد العضايلة.

وغاب اسم وزير الصحة سعد جابر عن التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ ذهبت حقيبة الصحة لنذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة.