محمد بن زايد وبوتن يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع "تويتر"، "بحثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي ..آفاق تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والتعاون الثنائي في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة مكافحة جائحة "كورونا" والتصدي لآثارها وتداعياتها".

وفي أكتوبر 2019، كان الرئيس الروسي قد قاد بزيارة إلى أبوظبي من أجل تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في عدد من المجالات.

وفي 2018، وقعت روسيا ودولة الإمارات إعلان الشراكة الاستراتيجية بني البلدين خلال زيارة للشيخ محمد بن زايد إلى موسكو.