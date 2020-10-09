عُمان تفرض حظر تجول ليلي لاحتواء كورونا

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أعلنت سلطنة عمان منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة ليلا في أنحاء البلاد بدءا من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، ضمن تدابير جديدة لمواجهة وباء كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 5:00 صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد القادم وحتى ٢٤ أكتوبر الجاري.

كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر وإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة.

وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام، بحسب الوكالة.

كما دعت اللجنة العليا الجميع وخصوصاً الشباب التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية.

وقالت اللجنة إن الجهات المعنيّة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.