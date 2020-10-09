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الأردن يبدأ حظر تجول شاملا لمدة 48 ساعة

9
OCTOBER
2020
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بدأ الأردن منتصف ليل الخميس، فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
 
وسجلت في المملكة 1317 إصابة كورونا جديدة، الخميس، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 21517، مقابل 13 وفاة رفعت عدد الضحايا الإجمالي إلى 144.
 
وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الرسمية، فإن وزارة الصحة أعلنت أنها ستعتمد قريبا مراكز ومحطات ثابتة لإجراء فحوصات كورونا للمواطنين الذين يشكون أعراضا تنفسية، في المناطق الأكثر اكتظاظا في مختلف محافظات المملكة.
 
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية بالوزارة غازي شركس، إن عدد هذه المحطات سيزيد على 100 في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وستتم متابعتها من الإدارة المركزية في الوزارة.
 
وأوضح أنها "ستعمل ضمن منهجية واضحة، بدءا من أخذ العينات ونقلها وإجراء الفحوصات المخبرية"، مشددا على "ظهور النتائج بالسرعة المطلوبة لإجراء اللازم وحصر بؤر الفيروس في المناطق الأكثر انتشارا".
 
وتوقع شركس تسجيل زيادة في أعداد إصابات كورونا المؤكدة في الأيام المقبلة، رغم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن "معدل الوفيات في الأردن ضمن المعدلات المتدنية حسب الإحصاءات العالمية".
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