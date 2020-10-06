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أمير الكويت يؤكد ثقته بالحكومة للاستمرار بمهامها

6
OCTOBER
2020
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أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منحه الثقة للحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة.
 
واستقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي وضع استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير الكويت.
 
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أثنى أمير الكويت على جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكدا ثقته بالحكومة الحالية لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات.
 
وكان الشيخ نواف قد أدى في الثلاثين من سبتمبر، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي عن 91 عاما.
 
وقال أمير الكويت، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه يتعهد بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد، مشددا على أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف.
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