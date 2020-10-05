"القطرية" تكرم المعلمين بسخاء بمناسبة يومهم العالمي!

A + A -

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستقدم 21 ألف تذكرة طيران مجانية للمعلمين في 75 بلدا، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أن هذه بادرة شكر للمعلمين على تفانيهم في تعليم الطلاب بمختلف أنحاء العالم، في خضم التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن باب التقدم للحصول على التذاكر سيفتح اليوم الاثنين في الساعة 04:00 بتوقيت الدوحة (07:00 ت.غ.)، على أن يغلق الخميس في الساعة 03:59 بتوقيت الدوحة (06:59 ت.غ).

وأضاف أنه يمكن للعاملين في مجال التعليم التسجيل للاستفادة من هذا العرض، من خلال زيارة رابط خاص موجود على الموقع الرسمي للشركة.

وأكد على أنه يحق للعاملين في مجال التعليم في أكثر من 75 دولة تُسير الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلاتها إليها، الحصول على هذه التذاكر المجانية.

وأفادت بأنه لضمان نزاهة وشفافية عملية تقديم الطلبات، سيتلقى كل بلد عددا محددا من التذاكر يوميا وعلى مدار 3 أيام.

ومنذ عام 1994 يحتفل العالم في 5 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمعلمين.