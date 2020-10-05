living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"خريف كورونا".. تونس تتأهب وتدق ناقوس الخطر

5
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مر فصل الصيف على خير في تونس، إلا أن الخريف ينذر بمعركة شرسة مع فيروس كورونا.
 
 
واقع تأهبت له الحكومة التونسية التي دقت ناقوس الخطر مع ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 20 ألفا، مقارنة بنحو ألف حالة فقط قبل إعادة فتح حدود البلاد نهاية شهر يونيو.
 
الأرقام والمعطيات لا تطمئن، والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة، والحديث هنا لرئيس الحكومة هشام المشيشي.
 
التحذير الحكومي تزامن مع سلسلة قرارات أعلنت عنها السلطات بحظر جميع التجمعات في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.
 
بالإضافة إلى تقليص ساعات عمل موظفي الحكومة وتعديل نظام العمل على أساس حصة واحدة ونظام الفرق لمنع الاكتظاظ في وسائل النقل
 
وشددت القرارات الحكومية الجديدة على ضرورة ارتداء الكمامات وترك للسلطات المحلية قرار إصدار أوامر بفرض حجر محلي أو إغلاق دور العبادة بحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي.
 
استبعدت القرارات التونسية خيار فرض الإغلاق الشامل مؤكدة أن البلاد لم تعد لديها القدرة على تحمله.
 
فوفق الأرقام المعلنة، تسبب الإغلاق الذي فرض في مارس الماضي بانهيار اقتصادي غير مسبوق في بلد يعتمد بشكل أساسي على السياحة.
 
ومع ذلك يبدو أن الإغلاق، خيار لا بد منه اليوم في بعض المناطق، حيث أعادت تونس فرض حظر التجول في ولايتين ساحليتين وفي مناطق بمحيط سيدي بوزيد، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.
 
وفي واحد من أشد التحذيرات حدة، حذرت السلطات الطبية المعنية من خطر خروج الأمور عن السيطرة في حال بقاء المنحنيات على حالها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout