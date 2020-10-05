الجزائر.. قرارات جديدة "تخفف" قيود كورونا

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أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، أنها ستتخذ خطوات إضافية لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، بما يشمل إعادة فتح المدارس والجامعات، وذلك بعد تراجع عدد الإصابات اليومية.

وأضافت الحكومة الجزائرية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه بموجب الإجراءات الجديدة سيتم إعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر.

بينما سيتم فتح الجامعات بعد نحو شهر من ذلك التاريخ، وتحديدا في 22 نوفمبر.

وخففت الجزائر مؤخرا القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وشمل ذلك استئناف خدمات النقل العام وإعادة فتح بعض الشركات والمساجد وأماكن الترفيه.