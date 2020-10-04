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نائب سابق يثير ضجة في الكويت.. قال عن الأمير الجديد "أزوجه بنتي ولا أمسكه بلدا"

4
OCTOBER
2020
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أثار النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، صالح الملا، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة اعتبرها متابعيه مُسيئة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.
 
وكتب الملا، أمس الجمعة، على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "يكفي أنه مصلي ومسمي، هذا أزوجه بنتي بس ما أمسكه بلد… مصلي ومسمي؟!".
 
ودفعت التغريدة المثيرة للجدل نشطاء مواقع التواصل لتأويلها بأنها "إساءة إلى أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد"، الذي تولى إمارة الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء الماضي، ما عرضه لهجوم من البعض وانتقاد كبير وصل إلى حد المطالبة بالتحقيق معه.
 
وكان الديوان الأميري في دولة الكويت قد أعلن، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.
 
ونادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
 
 
وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمة، وتعهد باستمرار نهج سلفه والعمل على أمن واستقرار البلاد في ظل ظروف وصفها بالصعبة.
 
وأضاف: "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".
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