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الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا منذ تفشي الجائحة

1
OCTOBER
2020
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سجلت الإمارات أمس الأربعاء 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل للحالات في يوم واحد منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.
 
وبلغ مجموع عدد الإصابات بالعدوى في الإمارات 94190، وعدد الوفيات 419 حالة وفاة، لكن الحكومة لم تكشف عن أماكن حدوث الإصابات والوفيات في الإمارات السبع.
 
وتشهد هذه الدولة الخليجية ارتفاعا في معدل الإصابات بالفيروس على مدى الشهرين الأخيرين، حيث كانت قد سجلت 164 حالة فقط في الثالث من أغسطس، وهو ما ألقت السلطات باللوم فيه على عدم امتثال المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي.
 
يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح ضد كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.
 
وقد شارك أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، في تجارب لقاح وطني مضاد للعدوى، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه آمن وفعال.
روسيا اليوم
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