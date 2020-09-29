مصر.. ارتفاع "طفيف" بوفيات وإصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة، مقارنة بتسجيل 104 إصابات و14 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين 102955 حالة، من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها و5901 حالة وفاة".

وفرضت مصر في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.