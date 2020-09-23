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السعودية.. مقتل فتاة في ظروف غامضة والشرطة تصدر بيانا بعد تصريح لوالدة الضحية

23
SEPTEMBER
2020
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أكدت الشرطة السعودية أنها تجري تحقيقا في مقتل شابة بمنطقة حائل، وهو حادث يكتنفه الغموض وأثار ضجة بين السعوديين بعد مطالبة والدتها السلطات بالتدخل ومعاقبة المذنبين.
 
وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، في بيان أصدره الثلاثاء، بأن "الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت يوم الأحد مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وهي في حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين".
 
وأضاف أنه تم انتقال الخبراء المختصين وعناصر الطب الشرعي إلى الموقع حيث تبين أن الفتاة متوفية مع الكشف عن ووجود دلائل تشير إلى "شبهة جنائية في الوفاة".
 
وأشار المتحدث باسم شرطة حائل إلى أنه تم إيقاف المتهمين "واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النسابة العامة".   
 
وقال ناشطون سعوديون عبر "تويتر" إن البيان يخص قضية مقتل الشابة، لطيفة محمد الدهمشي العنزي، التي ظهرت والدتها قبل يومين في مقطع فيديو تطالب فيه كبار قادة البلاد بالتدخل في جريمة خطف واغتصاب وقتل ابنتها، على حد وصفها.
 
وظهرت الأم في الفيديو الذي أثار تعاطفا واسعا لتتحدث عن ابنتها الوحيدة لطيفة وهي في الـ 19 من العمر وتعاني من مرض السرطان وتتعالج في المستشفى التخصصي بالرياض، وقد تعرضت للاختطاف والاغتصاب من عدة أشخاص، فيما سمت أحدهم قائلة إنه يدعى زياد الشمري.
روسيا اليوم
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