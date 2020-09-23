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لأول مرة في تاريخ "الفاو".. مغربية تتولى منصبا بارزا

23
SEPTEMBER
2020
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الثلاثاء، تعيين المغربية أسمهان الوافي، لتولي ولأول مرة في تاريخ المنظمة، منصب كبير العلماء.
 
ووفق بيان صادر عن "الفاو"، فإن تعيين الوافي والذي أعلن عنه المدير العام للمنظمة، شو دونيو، بمناسبة المؤتمر الإقليمي الـ35 للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من شانه أن "يساهم في تعزيز البعد التقني والعلمي لعمل المنظمة".
 
وأضاف البيان أن "أسمهان تمتلك معرفة علمية غنية وواسعة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وستشكل ثروة حقيقية للاستجابة للتحديات التي تواجه المنطقة"، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.
 
وعقد المؤتمر الإقليمي الـ35 للفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبر تقنية الفيديو في سلطنة عُمان وشاركت فيه 30 دولة عضوا في المنظمة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الشريكة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لمناقشة حلول مبتكرة تتعلق بموضوع هذا العام وهو "إجراء التحوّل في النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
 
و خلال فعاليات المؤتمر وافق وزراء من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على إعلان وزاري يضع حجر الأساس لتعزيز التعاون في المنطقة لبناء حلول دائمة للتحديات الغذائية والزراعية الطارئة والملحة، بهدف التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحويل النظم الغذائية.
 
جدير بالذكر أن أعضاء المنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يجتمعون كل عامين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوجيه عمل المنظمة في دعم الأغذية والزراعة في المنطقة.
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