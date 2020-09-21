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المغرب.. اعتقال "إمام مسجد" اغتصب وهتك عرض قاصرات

21
SEPTEMBER
2020
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اعتقلت السلطات الأمنية في المغرب "موظفا دينيا" هتك عرض قاصرات دون 18 عاما، بإحدى القرى بجماعة ملوسة بإقليم الفحص أنجرة (شمالي البلاد).
 
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه تم يوم السبت "تقديم مشتبه في ارتكابه جناية هتك عرض قاصرات دون 18 عاما إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة".
 
وجاء الاعتقال إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض 6 قاصرات لهتك العرض.
 
وذكر بلاغ للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة أنه تقرر "تقديم مطالبة بإجراء تحقيق للاشتباه في ارتكابه جناية هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاض من طرف موظف ديني طبقا للفصول 485 فقرة 2 و487 و488 من القانون الجنائي".
 
وخلص المصدر نفسه إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة قرر إيداع المشبه به بالسجن المحلي طنجة 1.
 
وذكرت تقارير محلية أن المشتبه فيه أربعيني يعمل إماما لمسجد الشرفاء في قرية الزميج، مشيرة إلى أن اعتقاله جرى يوم الخميس.
 
وقالت "القناة الثانية" المغربية إن الإمام ظل يتناوب على اغتصاب فتيات صغيرات لمدة 8 سنوات، قبل أن تنفجر القضية باعتراف تلقائي جماعي للضحايا.
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