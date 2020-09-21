living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد المائة ألف.. معركة كورونا تدخل مرحلة جديدة في المغرب

21
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تخطى المغرب، الأحد، حاجز 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي عتبة "رمزية" وصفها مراقبون بمثابة جرس إنذار بخصوص المنحى المقلق الذي يكشف الوضعية الوبائية بالبلاد، منذ البدء برفع تدابير الحجر الصحي، تدريجيا، قبل 3 أشهر.
 
وفي تحديثها اليومي، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1927 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 101,743 حالة.
 
وكشفت معطيات الوزارة، عن تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1830 حالة، كما أعلنت شفاء 1724 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 80,732.
 
ومع تفاقم الوضع الصحي، أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء الماضي، تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى العاشر من أكتوبر المقبل.
 
ولجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من تفشي الفيروس، خاصة بالمدن التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابات، فيما تطرح تساؤلات عن مدى نجاعة تلك الإجراءات والعمل على تطبيقها، خاصة في مدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، التي تسجل أعلى معدلات الإصابة.
 
وتشدد الحكومة المغربية على أن "حالة التراخي المسجلة بين المواطنين" منذ الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي، ساهمت في تفاقم الوضعية الوبائية، بشكل أصبح يهدد بانهيار المنظومة الصحية.
 
تمديد إغلاق أكبر مدن المغرب
 
وقررت الحكومة، الجمعة الماضية، تمديد حالة الإغلاق في مدينة الدار البيضاء، لمدة أسبوعين إضافيين. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، ويشمل إجراءات عدة، بينها منع التنقل إلى المدينة أو مغادرتها إلا برخصة استثنائية، وحظر التنقل الليلي إلا لحالات خاصة، واعتماد التعليم عن بعد بجميع مؤسسات التعليم بالمدينة.
 
ويلقي إغلاق مدينة الدار البيضاء، التي يقطنها حوالي 3 ملايين ونصف المليون نسمة، بتداعيات ملموسة على الاقتصاد المغربي، كما يثير حالة غضب لدى آلاف الأسر العاملة، التي اختارت التعليم الحضوري لأبنائها، لكن إغلاق المدينة يحول دون ذلك.
 
وأكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أن مدينة الدار البيضاء هي "القلب النابض للمغرب سواء من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية أو التجارية مما يستدعي ضرورة توحيد الجهود من أجل تطويق انتشار فيروس كورونا على صعيد المدينة".
 
القطاع الخاص يدخل على خط الاختبارات
 
وأمام حالة الضغط التي تشهدها المختبرات العمومية المكلفة بإجراء الفحص عن فيروس كوفيد-19، منحت وزارة الصحة المغربية الترخيص إلى 18 مختبرا في القطاع الخاص، لإجراء الفحوص. وتراهن الحكومة المغربية من وراء هذه الخطوة على توسيع رقعة الاختبارات لمواجهة الجائحة.
 
وقد عزز المغرب فرص حصوله على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد، إذ وقع اتفاقا مع شركة "آر-فارم" الروسية لشراء لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 يتم إنتاجه بموجب ترخيص من شركة "أسترازينيكا" البريطانية.
 
كما يشارك المغرب في تجارب سريرية للقاح تطوره شركة "سينوفارم" الصينية، وبحسب الحكومة فأن مشاركة المغرب في التجارب السريرية تهدف إلى "ضمان الحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد لكوفيد 19 وتحقيق الاكتفاء الذاتي".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout