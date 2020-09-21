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مصر.. إصابات كورونا تتراجع مع "يوم حفلات الزفاف"

21
SEPTEMBER
2020
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، خروج  866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 89532 حالة.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
 
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، السبت، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة.
 
وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من الفيروس. 
 
وذكر أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد، هو 102015 حالة، من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.
 
وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.
 
وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الاثنين 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.
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