مصر تعلن الأرقام الجديدة لفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى اليوم.

وأوضح البيان اليومي للوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة، التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 17 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696 حالة وفاة.