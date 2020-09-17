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موسي: عطلت مخططات الغنوشي لـ"أخونة تونس"

17
SEPTEMBER
2020
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قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إنها "تعترف بتعطيل مخططات" رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، لـ"أخونة المجلس وتونس، وتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي".
 
وفي لقاء مع "ميدي شو"، أكدت عبير موسي أنها عطلت مخططات الغنوشي أيضا "للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتمرير الاتفاقيات التركية"، على حد تعبيرها.
 
ودعت موسي النيابة العمومية إلى فتح جميع القضايا، خاصة التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد الغنوشي، وفق ما ذكر موقع إذاعة "موزاييك".
 
وتابعت: "في عهد شيخ الإخوان ما الذي سيحدث في البرلمان!.. نريد من النيابة التحرك والرد سيكون بالحجة والدليل أمام المحكمة".
 
وأضافت: "أنا عطلت مخطط العنوشي لأخونة البرلمان والاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية، وتمرير اتفاقيات تركيا وقطر، والمحكمة الدستورية التي يحب أن يضع فيها اتحاد القرضاوي. أعترف أنني عطلت هذه المخططات، وإن كانت هذه جريمة أعدموني".
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